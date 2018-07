Ex-Santos, Felipe promete recuperar bons momentos na Lusa

Contratado pela Portuguesa para a Série C do Campeonato Brasileiro, o goleiro Felipe Garcia agora vive outra realidade. Longe daquela época quando vestiu a camisa do Santos e almejava títulos de expressão, o camisa 1 quer agora ajudar o time do Canindé a subir para a Série B.

Felipe chegou com status de um dos principais reforços do ano, por ter passagens pelo Santos e Fluminense. Ele espera retomar o bom futebol no time da capital paulista. E fala em fazer história com uma conquista nesta temporada.

"É um time de muita tradição do Brasil. Essa é uma grande oportunidade para mim, para retomar meu bom futebol e, quem sabe, marcar meu nome na história de um grande clube como este. Eu quero aproveitar a chance que estou tendo aqui para recuperar os bons momentos que experimentei na minha trajetória", comentou.

Apesar do tropeço na estreia da terceira divisão - derrota para o Londrina, por 2 a 1 -, o goleiro acredita na força do grupo pela reabilitação e consequentemente a briga pelas primeiras posições do Grupo B.

"Eu sei que o nosso grupo é forte e conta com jogadores experientes que, com certeza, vão ajudar bastante a Portuguesa a conseguir seu objetivo: o acesso para a Série B", completou.

A Portuguesa volta a campo no sábado para enfrentar o Brasil de Pelotas, às 19 horas, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo - o Canindé continua interditado.