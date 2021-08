Ex-Santos, Kaio Jorge é anunciado pela Juventus, assina até junho de 2026 e vai atuar com CR7

A Juventus confirmou nesta terça-feira a contratação do atacante Kaio Jorge. O jovem de 19 anos havia sido negociado com o clube italiano no início deste mês e está há duas semanas em Turim. Já passou por exames médicos e assinou contrato com validade de cinco anos, até 30 de junho de 2026. Ele vai atuar ao lado de Cristiano Ronaldo.

Estima-se que a Juventus pague 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 18 milhões) para ter o atacante, que também recebeu proposta do Benfica, Milan e foi pretendido pelo Palmeiras. Além disso, o Santos vai receber bônus por metas atingidas e um percentual sobre uma eventual revenda.

Metade dos R$ 18 milhões será destinado ao Santos imediatamente. A outra parte só será paga em 2022 - além de 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões) após o atleta disputar certa quantidade de jogos na temporada do Campeonato Italiano. Kaio Jorge tinha contrato com o clube da Vila Belmiro apenas até o fim deste ano. Por isso ele poderia sair de graça em 2022.

Kaio Jorge vestirá a camisa 21 na Juventus. O clube enalteceu a qualidade do jogador e afirmou que ele é um "atacante completo que também sabe jogar pela equipe" e que "agora está pronto para o mais estimulante dos desafios: o salto para a Europa com a camisa da Juventus".

O clube italiano valorizou os feitos do atacante nas categorias de base e no profissional, como o fato de ele ter se tornado o jogador brasileiro a marcar o gol mais rápido da Libertadores da América. Nas quartas de final da edição passada, contra o Grêmio, ele balançou as redes aos 11 segundos de bola rolando.

"Sua trajetória no futebol entre os grandes, que começou muito cedo, tem sido repleta de satisfações, muitas vezes correndo mais rápido do que o tempo e aproveitando todas as oportunidades para crescer e melhorar", divulgou a Juventus, para exaltar o seu mais novo reforço, futuro companheiro do português CR7.

História

Natural de Olinda (PE), onde passou alguns dias antes de viajar para a Itália, Kaio Jorge tem 19 anos e chegou em 2013 à Vila Belmiro para jogar no time sub-11 do Santos. Ou seja, ficou oito anos no clube de Pelé e Neymar e foi destaque na famosa base santista acostumada a revelar talentos.

Ele fez seu primeiro jogo como profissional em 2018, ainda com 16 anos, em um jogo do Brasileirão daquela temporada diante do Athletico-PR. Na equipe principal, vestiu a camisa do Santos 84 vezes e marcou 17 gols, os mais importantes deles na campanha que culminou com o vice da última Libertadores, quando o time santista perdeu para o Palmeiras.

Com a camisa da seleção brasileira sub-17, o jovem conquistou o Mundial da categoria em 2019, sendo o segundo maior artilheiro do torneio e autor do primeiro gol do triunfo sobre o México na decisão. Forte, rápido e goleador, o atacante joga como um autêntico camisa 9, mas também pode atuar pelos lados e foi utilizado por Fernando Diniz até como um meia em algumas ocasiões. Na Juventus, vai se juntar a um grupo que tem Cristiano Ronaldo e Dybala como referências e que está passando por um processo de renovação gradual após algumas decepções nas temporadas passadas.