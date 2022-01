Ex-Santos, Rafael Cabral desembarca em BH para assinar contrato com o Cruzeiro

Campeão da Copa Libertadores com o Santos, em 2011, o goleiro Rafael Cabral desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo. O jogador deixou o Reading, da Inglaterra, para assinar com o Cruzeiro e ser o substituto de Fábio.

Um dos maiores ídolos da história da equipe celeste, Fábio deixou o clube após não chegar a um acordo com a gestão comandada por Ronaldo Fenômeno. Desde então, o Cruzeiro segue em busca de um atleta para a posição e viu em Rafael Cabral, de 31 anos, uma grande oportunidade de negócio.

Rafael Cabral é aguardado na Toca da Raposa para assinar contrato, fazer exames médicos e ser anunciado como novo reforço do Cruzeiro. O atleta foi aprovado pela comissão técnica do uruguaio Paulo Pezzolano. "Não tinha como recusar uma proposta do Cruzeiro, é um time gigante. Estou muito feliz em voltar e poder ajudar o Cruzeiro a buscar os seus objetivos na temporada", falou o jogador.

O goleiro chega para ser titular do Cruzeiro na temporada 2022. Além dele, Pezzolano conta para a posição com nomes como Lucas França, Otávio e Ezequiel - os dois últimos das categorias de base.

Rafael Cabral foi revelado pelo Santos, tendo defendido o clube em quase 200 jogos. Deixou a equipe paulista para defender o Napoli, onde ficou de 2013 até 2019, quando se transferiu ao Reading. Retorna ao Brasil após nove anos.