Ex-Santos, zagueiro Robson Bambu assina contrato com o Atlético-PR

Robson Bambu é o novo reforço do Atlético Paranaense para a temporada 2019. O zagueiro, de 21 anos, que estava no Santos, assinou contrato nesta quinta-feira. "Estou muito feliz, porque é um clube grande, que está buscando uma vaga na final da Sul-Americana e também no Brasileiro para chegar a Libertadores", disse. "Acompanhei jogos do time e vi o suporte que é dado para os jogadores."

Antes de entrar em campo com a camisa rubro-negra, Bambu espera aproveitar o convívio com o atual elenco. "O meu principal objetivo é estar aprendendo no dia a dia. Sou novo e vou conviver com jogadores como o Thiago Heleno e o Paulo André", afirmou, referindo-se aos experientes zagueiros.

Dentro de campo, a versatilidade marca a carreira do atleta. Além de zagueiro, Bambu já atuou como lateral-direito em jogos da seleção sub-20. "Eu sou versátil, porque sei jogar em outras funções, mesmo sendo zagueiro de origem", explicou. "O torcedor pode esperar muita vontade, porque eu vejo que o Atlético é isso."

Robson Alves de Barros se tornou Robson Bambu no início da carreira, ainda na formação. "Bambu veio de um treinador meu. É um apelido que pegou e é muito difícil alguém me chamar pelo nome. Virou uma marca."