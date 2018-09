Ex-são-paulino David Neres renova contrato com o Ajax até 2022

O Ajax anunciou nesta terça-feira a renovação contratual do meia-atacante David Neres. Revelado nas categorias de base do São Paulo, o brasileiro rapidamente se estabeleceu como um dos destaques do time e foi procurado para estender o vínculo com o clube holandês, agora válido até junho de 2022.

Os termos do novo contrato não foram revelados, mas a imprensa holandesa explicou que David Neres recebeu valorização financeira da diretoria do Ajax para prorrogar o contrato por um ano - o vínculo anterior era válido até junho de 2021. No anúncio, ele inclusive posou para fotos com o ex-goleiro Edwin van der Sar, atual diretor do clube.

David Neres foi contratado pelo Ajax no início do ano passado ainda como promessa, após poucas oportunidades como profissional no São Paulo. Ele custou 12 milhões de euros aos cofres do clube holandês e rapidamente mostrou serviço, ganhou a titularidade e se tornou uma das principais peças do time.

Até o momento, David Neres realizou 56 partidas no time principal do Ajax, nas quais marcou 18 gols. Seu próximo compromisso com a equipe é o confronto diante do Groningen, dia 15 de setembro, em casa, pelo Campeonato Holandês.