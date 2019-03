Ex-são-paulino marca 2, Alavés vence e se aproxima da briga por Liga dos Campeões

O Alavés visitou o Huesca neste sábado e não teve maiores dificuldades para vencer por 3 a 1, pela 28.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com atuação inspirada do ex-são-paulino Jonathan Calleri, os visitantes passaram pelo lanterna da competição e se aproximaram da briga por uma vaga na Liga dos Campeões.

O resultado levou o Alavés aos 44 pontos, na quinta colocação, a um do Getafe, que hoje estaria na Liga dos Campeões. A equipe de Madri, no entanto, ainda atua na rodada. Já o Huesca parou nos 22 pontos, na última posição, já a quatro do Villarreal, o primeiro time fora da zona da degola.

O jogo deste sábado começou movimentado, e Calleri abriu o placar aos 10 minutos, em pênalti apontado pelo VAR. Também através de uma penalidade, o Huesca empatou três minutos mais tarde, com Ezequiel Ávila. Mas na etapa final, o Alavés arrancou com os gols de Guidetti e, novamente, Calleri, para selar o resultado.

Agora, o Alavés terá a difícil missão de encarar o Atlético de Madrid, em casa, no próximo dia 30. No dia seguinte, o Huesca vai enfrentar o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.