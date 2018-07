Ex-são-paulino Souza marca dois e Fenerbahce sai na frente na Liga Europa

O Fenerbahce contou com dia inspiradíssimo do ex-são-paulino Souza para largar em vantagem na fase eliminatória da Liga Europa. Nesta terça-feira, o volante brasileiro mostrou seu faro de artilheiro e marcou os dois gols que levaram o time turco à vitória por 2 a 0 sobre o Lokomotiv, em casa, na luta por uma vaga nas oitavas de final do torneio.

Com o resultado, o Lokomotiv terá uma difícil tarefa para o duelo de volta. No próximo dia 25, em Moscou, a equipe precisará vencer o Fenerbahce por três gols de diferença se quiser se classificar para as oitavas no tempo normal.

Esperava-se um duelo tenso nesta terça-feira por conta da crise diplomática entre turcos e russos. A relação entre os dois países, que já não era das melhores, piorou de vez depois que um jato da força aérea da Turquia derrubou um outro avião da Rússia alegando invasão do espaço aéreo, em novembro do ano passado.

Mas o que se viu em campo foi uma vitória tranquila do Fenerbahce, que só não foi ainda maior por conta da grande atuação do goleiro brasileiro Guilherme, do Lokomotiv. No total, foram cinco brasileiros em campo nesta terça: Souza, Fabiano e Fernandão, pelo lado turco, e Guilherme e Maicon, pelos russos.

Quem decidiu o confronto acabou mesmo sendo Souza. Em duas aparições no ataque, o ex-volante de Vasco, Grêmio e São Paulo marcou os gols da vitória. Na primeira, aos 17 minutos, ele recebeu cruzamento de Gonul e escorou de cabeça. Já no segundo tempo, aos 26, foi Erkin que encontrou o brasileiro livre para finalizar de direita para a rede.