Ex-São Paulo, Calleri é apresentado no Las Palmas após empréstimo

O argentino Jonathan Calleri foi apresentado nesta quarta-feira no Las Palmas, clube espanhol que o contratou por empréstimo de uma temporada. Ex-jogador do São Paulo, o atacante é vinculado ao uruguaio Deportivo Maldonado, time utilizado por empresários para fazer negociações.

"Vamos tratar de fazer uma boa temporada. É por isso que cheguei ao Las Palmas", garantiu o argentino nesta quarta-feira. "Venho para dar o melhor. Quero trazer atitude e gols, quero adaptar-me o quanto antes para conquistar o treinador".

Depois de se destacar no Boca Juniors, Calleri teve um excelente início de 2016 no São Paulo e acabou emprestado ao West Ham no meio do ano. Mas, no futebol inglês, ele pouco fez e chegou a ser especulado por outros clubes brasileiros, embora garantisse que não defenderia outro time que não o São Paulo. Acabou, assim, acertando com o Las Palmas.

REAL SOCIEDAD

Outro clube espanhol a anunciar nesta quarta-feira um bom reforço para o ataque foi a Real Sociedad. Trata-se de Adnan Januzaj, comprado do Manchester United por 9,8 milhões de libras (cerca de R$ 40 milhões), segundo especula a mídia europeia.

O meia-atacante belga de 22 anos teve um estrondoso início no Manchester United em 2013, quando marcou duas vezes logo em sua estreia pelo Campeonato Inglês, contra o Sunderland. Mas, depois, caiu de rendimento e foi emprestado ao Borussia Dortmund e ao próprio Sunderland. Por fim, foi negociado à Real Sociedad e fechou um contrato válido por cinco temporadas.