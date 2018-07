Ex-São Paulo, Cicinho jogará pelo Brasiliense na próxima temporada

Aos 37 anos, o lateral Cicinho tem um novo clube: o Brasiliense , pelo qual atuará na temporada 2018. Em 2017, o veterano não poderá atuar, para tratar de uma lesão. O novo reforço da equipe do Distrito Federal tentará ajudar a equipe a fazer uma boa campanha na série D e na Copa do Brasil.

" Quero fazer história no clube e ajudá-lo a voltar a ser parte da elite. Não é simplesmente assinar contrato e jogar. Quero suprir a expectativa que criaram em mim", declarou o jogador ao jornal Metrópoles.

Cicinho atuou pelo Sivasspor, da Turquia, entre 2013 e 2016 - foi seu último clube. No Brasil, o lateral é ídolo do São Paulo, pelo qual foi campeão da Libertadores e mundial em 2005, indo depois para o Real Madrid. No futebol europeu, atuou também por Roma e Valencia. Defendeu a seleção brasileira em 15 oportunidades, incluindo a Copa de 2006, como reserva de Cafu.

No Brasiliense, Cicinho reencontrará Souza, ex-companheiro de São Paulo. "Conversei com ele, peguei informações sobre o campeonato, os jogos e a estrutura do clube", disse o lateral. Outros veteranos no time do Distrito Federal são os atacantes Reinaldo, ex-Santos e Flamengo, e Nunes, que jogou no Vasco e teve passagens por Sport e Santo André.