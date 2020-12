Ex-São Paulo e Atlético-MG, volante Richarlyson acerta com o América-RJ

Aos 37 anos, Richarlyson não pensa em se aposentar. Multicampeão pelo São Paulo e com passagem de destaque pelo Atlético-MG, o meio-campista acertou com o América-RJ e terá a primeira experiência no futebol carioca. Seu último clube foi o Noroeste, pelo qual disputou a Série A-3 do Campeonato Paulista.

O América fez o anúncio da contratação do experiente jogador nas redes sociais, onde exibiu imagens da trajetória de Richarlyson, por São Paulo, Atlético-MG e outras equipes. O meio-campista vai defender o 14º clube de sua carreira profissional. No time paulista, foi tricampeão brasileiro, venceu o Mundial de Clubes e levantou o troféu da Libertadores, competição que também conquistou pela equipe mineira.

"Seja bem-vindo ao seio da família americana, te recebemos de abraços abertos. Tenho certeza de que com toda a sua expertise, a sua qualidade e o seu histórico, contribuirá muito para que nós consigamos a tão sonhada vaga para a fase principal do Campeonato Carioca 2021. Boa sorte, Richarlyson", declarou o presidente do América, Sidney Santana.

Além de São Paulo e Atlético-MG, Richarlyson já atuou por Fortaleza, Red Bull Salzburg (Áustria), Santo André, Vitória, Chapecoense, Novorizontino, Goa (Índia), Guarani, Cianorte, Campinense e Noroeste, seu último clube, e pela seleção brasileira.

Chega mais que tem reforço de peso na área! Bem-vindo ao Mecão, Richarlyson pic.twitter.com/CxoaGocu4b — America RJ (de ) (@AmericaRJ) December 19, 2020

O atleta está bem fisicamente e, fora do futebol, chegou a disputar jogos de vôlei em um torneio amador no interior paulista, pratica crossfit e cursa Educação Física.

O meio-campista não será o único veterano no elenco do time treinado por técnico Álvaro Gaia. O time carioca confirmou na última semana que o goleiro Deola, ex-Palmeiras, acertou seu retorno à equipe que defendeu em 2019.