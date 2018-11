Ex-São Paulo e Flu, Paulo Autuori é o novo técnico do Atlético Nacional

O técnico Paulo Autuori tem uma nova equipe. Nesta sexta-feira o treinador de 62 anos foi anunciado como o novo comandante do Atlético Nacional, de Medellín, na Colômbia. O bicampeão da Copa Libertadores por Cruzeiro e São Paulo estava sem time desde outubro, quando deixou o Ludogorets Razgrad, da Bulgária, onde trabalhou por quatro meses.

Segundo o comunicado do clube colombiano, Autuori vai trazer para a comissão técnica dois novos membros e terá no primeiro momento o auxílio de Hernán Darío Herrera, interino que estava no comando da equipe desde agosto. Antes dele, a equipe contava com o comando do argentino Jorge Almirón, ex-técnico do Lanús. Autuori teve como últimos trabalhos no Brasil a atuação como dirigente do Atlético-PR e do Fluminense.

No Atlético Nacional o técnico brasileiro terá como um dos companheiros de trabalho o ex-goleiro René Higuita. Ídolo do futebol colombiano e campeão da Libertadores de 1989 pelo clube, ele é atualmente o preparador de goleiros do time.

Na quinta-feira o Atlético Nacional se sagrou campeão da Copa Colômbia, ao vencer em casa por 2 a 1 o Once Caldas, com gol no último minuto. O resultado classificou o clube para a fase preliminar da Copa Libertadores de 2019. A equipe de Medellín tem neste fim de ano a disputa do Campeonato Colombiano.