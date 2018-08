Ex-São Paulo e Grêmio, Souza deixa o Fenerbahçe e acerta com clube árabe

O Al Ahli anunciou nesta quinta-feira a contratação do volante brasileiro Souza, de 29 anos. Formado no Vasco e com passagens por São Paulo e Grêmio, o jogador estava no Fenerbahçe e aceitou a proposta para se transferir ao clube da Arábia Saudita, com o qual assinou contrato por três temporadas.

O anúncio do acordo foi feito pelo Al Ahli através das redes sociais. O clube árabe divulgou um vídeo com lances do volante com a camisa do Fenerbahce e deu boas-vindas ao jogador, que até gravou uma mensagem aos torcedores de sua nova casa mostrando empolgação com a transferência.

Souza foi revelado pelo Vasco no fim da década passada e rapidamente ganhou destaque, o que fez com que chamasse a atenção do Porto, que o contratou em 2010. Sem o mesmo sucesso em Portugal, o jogador voltou ao Brasil para defender o Grêmio, onde atuou entre 2012 e 2013, antes de ir para o São Paulo, time que defendeu nos dois anos seguintes.

O volante já estava há três temporadas no Fenerbahçe, mas foi mais um brasileiro seduzido pelos milhões de dólares do futebol árabe. A temporada 2018/2019 do campeonato nacional começará na semana que vem, e o Al Ahli estreia em casa diante do Al Taawon, dia 1º de setembro.