Ex-São Paulo e Grêmio, volante Eduardo Costa se aposenta aos 32 anos

Jogador da seleção brasileira nas categorias de base, Eduardo Costa se aposenta aos 32 anos. O volante começou a carreira no Grêmio e logo foi para a Europa. Jogou no Bordeaux e no Olympique de Marselha, da França, e também no Espanyol, da Espanha, antes de voltar ao Grêmio, em 2007, sete anos após deixar o País. Entre 2000 e 2007, fez sete jogos pela seleção.

Ele chegou a jogar no São Paulo, mas saiu do Morumbi pela porta dos fundos, criticado pelo estilo violento. Antes de chegar ao Avaí, em 2013, ainda passou por Monaco (por dois anos) e Vasco da Gama. Natural de Florianópolis, Eduardo Costa foi um dos heróis do acesso do Avaí à primeira divisão nacional no ano passado. Na atual temporada, só jogou 10 minutos no Brasileirão.