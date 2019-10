Ex-São Paulo e Palmeiras, Michel Bastos anuncia sua aposentadoria no futebol

O meia Michel Bastos anunciou sua aposentadoria do futebol. Com 36 anos, o jogador usou suas redes sociais para dar a notícia e aproveitou a mensagem para agradecer aos torcedores e clubes por onde passou. O jogador, ex-São Paulo, Palmeiras, seleção brasileira, entre outros, estava sem time desde o mês passado, após deixar o América-MG.

Michel iniciou a carreira no Pelotas, em 2002, e ainda jovem se transferiu para a Europa, onde passou a maior parte da carreira. Ele defendeu o Feyenoord-HOL e Excelsior-HOL e voltou ao Brasil para jogar no Athletico-PR, Grêmio e Figueirense.

Em 2006, novamente foi para a Europa e dessa vez brilhou. Ele jogou pelo Lille e Lyon e teve grande destaque, tanto que conseguiu disputar a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, pela seleção brasileira comandada por Dunga. Após deixar a França, ainda passou por Schalke 04-ALE, Al Ain-EAU e Roma-ITA, até voltar novamente para o Brasil e em 2014 chegou ao São Paulo.

Ele chegou a ter alguns bons momentos com a camisa tricolor, mas no geral, não conseguiu jogar o que se esperava dele. Assim, se transferiu para o Palmeiras, onde também não conseguiu ter boa sequência. Ele ainda passou por Sport e América-MG até decidir pendurar as chuteiras.

Leia a mensagem de despedida e o anúncio de sua aposentadoria.