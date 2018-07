Ex-São Paulo, Edson Silva é apresentado como reforço do Mirassol para o Paulista

O Mirassol apresentou nesta quarta-feira o seu mais novo reforço para a disputa do Campeonato Paulista. Trata-se do zagueiro Edson Silva, com passagem pelo São Paulo entre os anos de 2012 e 2015. O jogador, que chegou para ser um dos pilares da equipe que retornou à elite do futebol paulista, falou em ajudar o clube a brigar na parte de cima da tabela de classificação. Ele estava no Estrela Vermelha, da Sérvia.

"O Mirassol abriu as portas para eu retornar ao Brasil e vou trabalhar bastante para fazermos uma ótima campanha no Paulistão. Temos um time competitivo e o projeto é ambicioso. Queremos brigar em cima", disse o zagueiro.

Edson Silva, que é natural da cidade pernambucana de Santa Tereza, atuou em 112 partidas pelo São Paulo, marcando sete gols, sendo que em 2012 foi campeão da Copa Sul-Americana. Chegou a jogar algumas partidas na lateral, mas é zagueiro de origem.

"O gol mais especial que marquei foi defendendo o São Paulo no Brasileirão de 2014 no clássico contra o Corinthians. Na ocasião, fomos superados, mas tive a felicidade de fazer um gol muito bonito, após cruzamento do Kaká", acrescentou, Edson. Além da passagem pelo São Paulo, o defensor defendeu as cores de Figueirense, Duque de Caxias, Fortaleza, Botafogo, CRB, Corinthians-AL, entre outros.