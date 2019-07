Ex-São Paulo, Thiago Mendes é anunciado oficialmente como reforço do Lyon

O Lyon está se tornando cada vez mais brasileiro. Terceiro colocado no último Campeonato Francês e com vaga garantida na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, o time anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contratação do meia Thiago Mendes, ex-São Paulo e Goiás, que estava no Lille, que ficou em segundo no torneio nacional. A negociação, de acordo com a imprensa francesa, foi de 25 milhões de euros (pouco mais de R$ 108 milhões).

Em duas temporadas na França, Thiago Mendes se destacou e foi valorizado no mercado europeu de transferências. Em 2017, o meia de 27 anos havia sido vendido pelo São Paulo ao Lille por 9 milhões de euros (R$ 39,1 milhões). Pelo clube do norte francês disputou 71 jogos, marcou quatro gols e deu oito assistências.

Thiago Mendes será mais um da legião brasileira no Lyon. Ele será comandado pelo técnico Sylvinho em seu novo time, que tem Juninho Pernambucano como diretor executivo. O meia terá outros compatriotas como companheiros de elenco: o volante Jean Lucas (recém-apresentado), o zagueiro Marcelo e os laterais Fernando Marçal e Rafael.

O meia será o 19.º jogador do Brasil a vestir a camisa do Lyon. O de maior destaque até hoje é, sem dúvida, Juninho Pernambucano, que comandou o time na conquista do hepta do Campeonato Francês na década de 2000. Outros que brilharam foram os centroavantes Fred, Élber e Sonny Anderson e os zagueiros Marcelo Djian, Cláudio Caçapa e Edmilson.