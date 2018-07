Ex-seleção, Sandro volta à primeira divisão da Inglaterra

"Eu falei com o treinador (o galês Tony Pulis) e foi impressionante. Esse é um grande clube e eu me sinto feliz que estar aqui e muito feliz de voltar à Premier League (primeira divisão). Eu acredito que tenho muito para oferecer", disse Sandro ao site oficial do West Bromwich.

O volante, que tem fama de ser bastante voluntarioso, disse que joga "com o coração. "Eu dou tudo que posso no gramado. Todo o tempo eu quero ganhar a dividida e ficar com a bola. Espero que a torcida veja o melhor de mim", comentou.

Sandro, que não joga pela seleção brasileira desde os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, chega ao novo clube por um empréstimo de seis meses, com opção de compra. Ele está na Inglaterra desde 2010, quando trocou o Internacional pelo Tottenham por 8 milhões de Libras. Em 14, foi vendido ao QPR e, no time londrino, caiu para a segunda divisão.