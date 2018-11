Ex-técnico da base aposta em Carlos, Bilu e Fabrício no Corinthians em 2019

O técnico Jair Ventura vem analisando os jogadores do time sub-20 para aproveitar na equipe principal do Corinthians na próxima temporada. Atualmente, o zagueiro Léo Santos e o meia Pedrinho são os únicos titulares formados no clube.

Em entrevista ao Estado, o ex-treinador das categorias de base do Corinthians, Márcio Zanardi, acredita que ao menos outros três jovens atletas formados por ele devem se firmar no time em 2019: "Carlos (Augusto) na lateral é um excelente jogador. Ele era atacante e eu que recuei para a lateral. O Rafael Bilu é um grande atacante. O Fabrício (Oya) também é acima da média."

O trio apresentado pelo treinador tem 19 anos. Carlos Augusto subiu para o profissional neste ano. Ele foi titular na Copa São Paulo de Juniores em janeiro e se tornou reserva de Danilo Avelar na equipe principal no segundo semestre. No total, tem seis jogos pelo Corinthians.

Rafael Bilu passou a ser relacionado pelo técnico Jair Ventura nos últimos jogos. O treinador fez elogios ao jogador e deve contar com ele em 2019. Com o atual momento do setor ofensivo, a tendência é que ganhe oportunidades no Campeonato Paulista.

Fabrício Oya é meia-atacante e está no Corinthians desde 2011. Disputou as últimas três edições da Copa São Paulo de Juniores, sendo campeão em 2017. Junto com Bilu, vem participando dos trabalhos junto com o profissional. "É uma geração promissora", disse Zanardi.

No entanto, quem mais promete para a próxima temporada é Pedrinho, segundo o ex-técnico da base e hoje técnico do sub-20 do Guarani. "Tem coisas maravilhosas para acontecer na vida dele", comentou. "Falo com o Pedro sempre. Depois dos jogos quase sempre me liga. Torço muito por ele. Ele sabe que tem muito o que evoluir. Tem 20 anos. Ele precisa de sequência", prosseguiu.

Além dos jogadores da base, Jair Ventura também vem monitorando os atletas do Corinthians que estão emprestados a outros clubes. São 22 no total, muitos que vieram das categorias de base, como o lateral-esquerdo o lateral-esquerdo Guilherme Romão (Oeste), os volantes Marciel (Oeste) e Warriam (Atlético-GO) e os atacantes Bruno Paulo (CRB), Carlinhos (Oeste) e Gabriel Vasconcelos (São Bento).