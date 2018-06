Ex-técnico da Inter de Milão, Stramaccioni é demitido do Sparta Praga

Ex-técnico da Inter de Milão, Andrea Stramaccioni foi demitido do Sparta Praga nesta terça-feira, segundo informou o clube checo, apesar dos altos investimentos feitos pelo treinador nos últimos meses.

Stramaccioni foi destituído do cargo na sequência do empate por 1 a 1 com o Brno, no fim de semana. O resultado deixou o time na quinta colocação da tabela do Campeonato Checo, a 14 pontos do líder Viktoria Plzen.

O italiano havia sido opção do clube de Praga em sua tentativa de voltar ao nível das principais competições europeias. Acostumado a jogar a Liga dos Campeões, o time não disputa o tradicional campeonato desde 2005.

Ao assumir o time, em maio do ano passado, Stramaccioni ganhou carta branca para fazer contratações e montar a equipe. Assim, contratou 11 jogadores estrangeiros antes do início da temporada e acrescentou novos reforços na metade da temporada.

A diretoria, porém, perdeu a paciência com a gestão do italiano nas últimas semanas, ao não constatar maior evolução da equipe, apesar dos altos investimentos.