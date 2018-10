Ex-técnico da seleção do Japão, Halilhodzic assume o comando do Nantes

Após uma saída tumultuada da seleção do Japão, o técnico bósnio Vahid Halilhodzic foi anunciado nesta terça-feira como o novo treinador do Nantes. Ele vai substituir o português Miguel Cardoso, demitido em razão dos fracos resultados neste início do Campeonato Francês.

O time venceu apenas uma das suas primeiras oito partidas na competição e ocupa no momento a 19ª e penúltima colocação da tabela. Halilhodzic, de 66 anos, assinou contrato até 2020. E chegará ao clube com a confiança e o status de um dos maiores jogadores da história do clube.

Como atacante, ele anotou 111 gols em 192 partidas na década de 80. Por duas temporadas, foi o artilheiro do Francês. E liderou a equipe na conquista do troféu em 1983. Por tal passagem pelo clube, o bósnio foi incluído na lista dos 11 melhores jogadores da equipe, em votação da torcida, no ano passado.

No futebol francês, Halilhodzic já comandou o Lille e o Paris Saint-Germain. Mas sua última experiência como treinador não foi das melhores. Ele deixou a seleção do Japão após entrar em atrito com os dirigentes e abriu um processo na Justiça para contestar sua demissão, que ele considerou danosa a sua imagem e reputação.