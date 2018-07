Ex-técnico da seleção do Uruguai assume comando do Atlético-PR

CURITIBA - O ex-jogador e ex-técnico da seleção do Uruguai Juan Ramon Carrasco, de 55 anos, foi o escolhido para comandar o Atlético Paranaense no próximo ano, quando o time terá como objetivo primordial o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

Na campanha em que foi eleito presidente, Mário Celso Petraglia havia prometido grandes mudanças na administração. Na nota em que anunciou o novo técnico, a direção disse que visava sair do "ciclo vicioso" do mercado nacional. "Ciclo este que foi detectado após as negociações com profissionais brasileiros que supervalorizam seus honorários sem querer assumir riscos ou responsabilidades sobre os resultados em campo", afirmou.

Além dele, foram anunciados os auxiliares, todos uruguaios, a direção geral a cargo de Dagoberto Fernando dos Santos, e a direção de futebol com Sandro Orlandelli. O Atlético justificou que as contratações cumprem a promessa de "profissionalização total" do clube.

"A filosofia abrange a inovação e a quebra de paradigmas", disse a nota. "O mercado brasileiro se tornou restrito, com poucas alternativas, principalmente em relação a profissionais novos e capazes, que estejam de acordo e alinhados com o futebol moderno e dentro da equação custo/benefício".

O novo técnico atuou no meio-de-campo da seleção uruguaia durante dez anos. Iniciou a carreira de treinador no Rocha, do Uruguai, enquanto atuava como jogador. Com um estilo de comando arrojado, é um dos que não hesitam em fazer substituições logo no início das partidas ou alternar a formação tática.

Em 2003, levou o Fênix, do Uruguai, à Libertadores. Também treinou o River Plate e o Nacional, pelo qual conquistou o título uruguaio em 2010. Neste último semestre de 2011, estava à frente do Emelec, do Equador. Carrasco foi técnico da seleção do Uruguai nas eliminatórias para a Copa da Alemanha, entre 2003 e 2004. Ele também jogou no São Paulo em 1990.