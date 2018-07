Ex-técnico da seleção inglesa, sueco Eriksson troca de time chinês

Ex-treinador das seleções da Inglaterra, México e Costa do Marfim, o sueco Sven-Goran Eriksson acertou sua transferência do Guangzhou R&F para o Shanghai East Asia. O treinador de 66 anos vai comandar a nova equipe pelas próximas duas temporadas e já avisou que pretende transformar a equipe na nova potência do continente.

"Com certeza vão aparecer novos rostos aqui, novos jogadores para o próximo ano", afirmou o treinador, que terá US$ 82 milhões para reforçar seu novo time. "Ainda não dá para falar quem exatamente vai chegar. Ainda é cedo para falar nisso. Mas com certeza teremos alguns estrangeiros e também alguns atletas da China."

Lançada em 2005, a Superliga da China vem tentando atrair talentos de diferentes partes do mundo para ganhar respeito e se tornar uma das melhores competições do continente. A chegada de Eriksson, com experiência em seleções e clubes como Roma e Manchester City, ainda em 2013 faz parte da estratégia dos organizadores para dar visibilidade à Superliga.