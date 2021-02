Ex-técnico de hóquei sobre a grama, Holan promete um 'grande trabalho' no Santos

O argentino Ariel Holan falou pela primeira vez como técnico do Santos, nesta segunda-feira, em entrevista exclusiva à TV do clube. Simpático, o profissional, de 60 anos, relembrou o início no esporte pelo hóquei, enumerou seus trabalhos por clubes da Argentina e Chile, revelou seus métodos de trabalho e garantiu aos torcedores santistas a realização de um grande trabalho na Vila Belmiro.

"Confiamos plenamente que vamos realizar um grande trabalho. Com uma mentalidade ofensiva e que os jogadores jovem se unam aos mais experientes, tornando a equipe mais forte. Esta inclusive é uma tradição do clube, que sempre revela jogadores. Sei que é uma responsabilidade muito grande e estou honrado pela oportunidade", disse o treinador, que iniciou a carreira esportiva como jogador e depois técnico de hóquei na grama.

Leia Também Mancini convoca nove jogadores da base para participar de treinos do Corinthians

"Meus pais não deixaram em jogar futebol, pois queriam que eu estudasse", disse Holan. "Comecei minha carreira no futebol nos anos 2000, como auxiliar no Arsenal de Sarandi, Estudiantes e Independiente. Depois passeis para o Argentinos Juniors e fui fazer parte da comissão técnica do River Plate, em 2011", lembrou.

Seu primeiro trabalho como técnico foi no Defensa y Justicia, antes de, em 2017, conquistar a Copa Sul-Americana, diante do Flamengo, no Maracanã. "Depois fui para o Chile, onde conquistei o tricampeonato nacional com a Universidad Católica, um feito muito festejado."

Admirador do trabalho tecnológico no futebol, admitiu gostar de usar as informações físicas e técnicas para armar a melhor tática e o melhor time. "Os registros médicos, nutricionais e de GPS são muito importantes no futebol atual", disse o treinador, que destacou a marca "Santos", que já teve a lenda Pelé e o craque Neymar.