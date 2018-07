Ex-técnico do Corinthians, José Teixeira morre aos 82 anos em São Paulo

O ex-técnico e ex-preparador físico José Teixeira morreu nesta sexta-feira, aos 82 anos, em São Paulo. Ele foi preparador físico do Corinthians na conquista do histórico título do Paulista de 1977, quando o clube encerrou o tabu de 22 anos sem títulos. Ele ainda comandou a equipe por mais de 100 jogos.

+ Deputado propõe lei que obriga árbitros de futebol a revelarem time do coração

+ Corinthians encaminha acerto com Roger, do Internacional

O Corinthians divulgou uma nota em que lamenta a morte e recorre a um trecho do hino do clube para prestar homenagem. "Eternamente dentro dos nossos corações", diz o comunicado. José Teixeira dirigiu o Corinthians por 118 partidas.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa com pesar o falecimento de José de Souza Teixeira, preparador físico do Timão na inesquecível campanha do Campeonato Paulista de 1977, e técnico do Alvinegro em 118 partidas, entre 1965 e 1979, com 54 vitórias, 44 empates e 20 derrotas", escreveu o clube, em nota.

Outro feito de José Teixeira foi ter sido o primeiro técnico a levar o Ituano para a elite do Campeonato Paulista. O clube também fez homenagem nas redes sociais. Além de Ituano e Corinthians, ele também dirigiu o Noroeste, Bahia, Millonarios-COL, Guarani, Al Nasr, Al Shabad, Universitário de Lima, Taubaté, Tokio, Coritiba, Novo Horizontino e Santos.