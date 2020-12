Ex-técnico do Liverpool, francês Gerard Houllier morre aos 73 anos

Técnico do Liverpool no fim dos anos 1990, o francês Gerard Houllier morreu nesta segunda-feira, aos 73 anos. De acordo com a imprensa do seu país, o ex-treinador faleceu após ser submetido a uma cirurgia no coração.

Houllier ficou famoso pela boa campanha do Liverpool no início dos anos 2000. Ele liderou a equipe na conquista de três títulos numa mesma temporada: a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Uefa, todos em 2001. Assim, ele é um dos três treinadores a faturar três troféus com um clube inglês numa mesma temporada - os outros dois são Alex Ferguson, pelo Manchester United, e Josep Guardiola, pelo Manchester City.

"Estamos de luto pela morte de nosso treinador, três vezes campeão numa temporada, Gerard Houllier. Os pensamentos de todos no Liverpool Football Club estão com a família de Gerard e seus amigos. Descans em paz, paz, Gerard Houllier (1947-2020)", lamentou a direção do Liverpool, nas redes sociais.

O francês foi contratado pelo clube inglês em 1998, inicialmente como auxiliar técnico de Roy Evans. Ao assumir o comando do time, após a demissão de Evans, Houllier reconstruiu o time, implantando maior disciplina tática a partir da contratação de jogadores estrangeiros.

Antes disso, ele chegou a ter uma passagem apagada como treinador da seleção francesa, no começo dos anos 90. Houllier foi demitido após não conseguir levar a equipe à Copa do Mundo de 1994.