Ex-técnico do México assume comando do Zaragoza

Ex-técnico da seleção mexicana, Javier Aguirre foi anunciado como o substituto de Jose Aurelio Gay no comando do Zaragoza. Sua apresentação oficial deve ocorrer ainda nesta quinta-feira, no estádio de La Romareda.

Aurelio Gay estava no comando desde dezembro do ano passado e foi demitido após o péssimo início do Zaragoza no Campeonato Espanhol. Em 11 partidas, a equipe venceu apenas uma e somou sete pontos, o que a deixou na última colocação.

Para sair da complicada situação, o Zaragoza apostou em Aguirre, experiente treinador de 51 anos que comandou o México na Copa do Mundo da África do Sul - foi eliminado nas oitavas de final, pela Argentina. Ele também já passou por Osasuna e Atlético de Madrid, onde foi eleito em 2008 o melhor treinador de clubes da Espanha. Sua estreia será neste final de semana contra o Getafe.