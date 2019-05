Ex-técnico do Mönchengladbach assume Hamburgo com meta de recolocar time na elite

Depois de liderar o Borussia Mönchengladbach por dois anos e meio e mais recentemente na campanha em que o time terminou o último Campeonato Alemão em quinto lugar, Dieter Hecking foi anunciado oficialmente nesta quarta-feira como novo técnico do Hamburgo. O treinador, que também já dirigiu o Wolfsburg, assumiu o cargo com a meta principal de recolocar o tradicional clube na elite do futebol da Alemanha.

Apresentado também nesta quarta como novo comandante do Hamburgo, Hecking conduziu o Mönchengladbach a uma vaga na próxima Liga Europa com a quinta posição no Campeonato Alemão, mas acabou sendo avisado pela direção do time que não teria o seu contrato renovado para a próxima temporada.

Único clube entre os fundadores da Bundesliga que ainda não havia sido rebaixado no Campeonato Alemão, o Hamburgo acabou caindo pela primeira vez à segunda divisão no ano passado, após 54 temporadas consecutivas na elite. E neste ciclo 2018/2019 acabou fracassando em sua tentativa de voltar ao primeiro escalão do futebol da Alemanha ao terminar a sua campanha na divisão de acesso apenas em quarto lugar.

Campeão europeu em 1983 e dono de seis títulos do Campeonato Alemão, além de outros três da Copa da Alemanha, o Hamburgo agora aposta as suas fichas em Hecking, de 54 anos, que é um dos mais experientes técnicos do país. Ele acumula 419 partidas como treinador na elite e outras 136 na segunda divisão.

O auge de sua carreira nesta função ocorreu quando esteve à frente do Wolfsburg, que ele dirigiu por três anos e levou ao título da Copa da Alemanha e ao vice-campeonato alemão na temporada 2014/2015.