Ex-técnico do Real Madrid, Manuel Pellegrini volta à Espanha para treinar o Betis

O Betis, de Sevilha, anunciou nesta quinta-feira a contratação do técnico chileno Manuel Pellegrini para comandar o time a partir da próxima temporada. O clube espanhol divulgou que o vínculo do treinador de 66 anos é válido por três anos, até junho de 2023. Será a sua volta à Espanha, onde já trabalhou no Real Madrid, no Villarreal e no Málaga.

"O Real Betis Balompié assinou com o treinador chileno Manuel Pellegrini para dirigir a equipe verde e branca a partir da próxima temporada", indicou o clube da região da Andaluzía, em seu site oficial e nas redes sociais. Na mesma nota, disse que está fazendo uma aposta em um "treinador de alto nível e com grande prestígio internacional" para "elevar o nível de rendimento da equipe", em um projeto de três anos.

Na Espanha, Pellegrini teve mais sucesso no comando do Villarreal entre 2004 e 2009. Sua passagem pelo Real Madrid aconteceu na temporada 2009/2010 e no ano seguinte assumiu o Málaga, onde ficou até 2013. Depois foi para a Inglaterra para assumir o Manchester City e conquistar o título do Campeonato Inglês em 2014 e duas edições da Copa da Liga Inglesa.

De 2016 a 2018, o treinador chileno dirigiu o Hebei Fortune, da China. De volta ao Reino Unido após a aventura na Ásia, dirigiu o West Ham até dezembro do ano passado, conquistando apenas seis vitórias em 21 partidas.

Em junho, o Betis, que é o atual 13.º colocado no Campeonato Espanhol, tinha anunciado a saída do treinador Rubi, com Alexis Trujillo, atual coordenador de futebol, assumindo a equipe até o final desta temporada.