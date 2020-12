Ex-técnico do Santos, Jesualdo Ferreira volta a trabalhar no futebol português

Jesualdo Ferreira não teve sucesso no futebol brasileiro. O experiente treinador português ficou apenas 15 jogos no comando do Santos no começo da temporada. Mas segue com prestígio em seu país e acaba de assinar contrato com o Boavista. O técnico de 74 anos assinou até o fim da próxima temporada europeia, em junho de 2022. Ele teve uma passagem relâmpago pelo clube em 2006. Fazia a pré-temporada quando recebeu proposta "irrecusável" para dirigir o Porto e acabou liberado.

Jesualdo já dirige o treino do Boavista nesta segunda-feira. Tentará, em Portugal, mostrar que não foi valorizado como deveria após apenas 15 jogos no Santos. Saiu com seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O treinador deixou o Santos reclamando da postura "sem coragem" do presidente José Carlos Peres, que não teria tido paciência com seu trabalho. Jesualdo liderava a chave na Copa Libertadores e acreditava que merecia mais respaldo.

No Boavista, terá a companhia dos auxiliares Rui Águas e Pedro Bouças. E o clube fez questão de anunciar a seus torcedores que estava contratando um "campeão". "Jesualdo Ferreira chega ao Boavista depois da conquista de mais de uma dezena de títulos, entre os quais se destacam três Campeonatos Nacionais, duas Taças de Portugal e uma Supertaça Cândido Oliveira", postou o clube.