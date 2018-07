Ex-técnico do São Paulo, Osorio dorme em amistoso do México

Uma televisão mexicana flagrou o técnico Juan Carlos Osorio, ex-São Paulo, tirando um cochilo durante o amistoso entre México e Panamá. O futuro treinador da seleção assistia a partida nas tribunas - quem comandou o time foi o brasileiro Ferretti. Dentro de campo, deu México, que venceu o jogo por 1 a 0 (o gol foi marcado por Vela).

Juan Carlos Osorio, nuevo DT de la Selección de México, se durmió en el México vs Panamá: http://t.co/OLdSCyXHVi pic.twitter.com/6DOPGPPOBm — Invictos (@SomosInvictos) 14 outubro 2015

Osorio deixou o São Paulo na semana passada depois de ter aceitado o convite do México para comandar a seleção. A meta do técnico colombiano é classificar a seleção à Copa de 2018, na Rússia. O ex-jogador Doriva, que estava na Ponte Preta, assumiu o comando do São Paulo.