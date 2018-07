Ex-técnico do São Paulo, Cilinho é internado em estado grave após AVC

O ex-técnico Cilinho está internado na UTI do Hospital da PUC-Campinas em virtude de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). De acordo com boletim médico, o estado de saúde é considerado grave, mas estável.

O treinador de 79 anos já trabalhou em grandes clubes do futebol paulista, como o Corinthians, o São Paulo e a Portuguesa. Ele está aposentado desde 2012 e atualmente vive em Campinas, sua cidade natal.

Otacílio Pires de Camargo começou a carreira na Ferroviária em 1966, aos 27 anos, e fez sucesso no interior de São Paulo. Trabalhou na Ponte Preta em cinco oportunidades na carreira, mas também comandou o Guarani entre 1989 e 1990, pouco antes de chegar ao Corinthians, onde foi vice-campeão paulista. No currículo teve ainda passagens pelo XV de Jaú, Comercial de Ribeirão Preto, América de São José do Rio Preto, Bragantino, São José e o Sport de Recife.

No São Paulo, Cilinho viveu o melhor momento na carreira. Contratado em 1984, chegou ao Morumbi em meio a uma reformulação do elenco e conseguiu dar uma nova cara ao grupo. No ano seguinte, deu oportunidade para Silas, Muller, Sidney, Márcio Araújo e Nelsinho mostrarem o seu futebol e, ao lado de Paulo Roberto Falcão, a grande contratação da temporada, foi campeão paulista. Repetiu a dose em 1987. Revelou Mário Tilico e Zé Teodoro ao futebol nacional.