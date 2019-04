Ex-técnico do São Paulo, Jardine anuncia primeira convocação da seleção sub-18

O técnico André Jardine, demitido do São Paulo em fevereiro, foi contratado pela CBF no início deste mês para ser o treinador da seleção brasileira sub-20, que neste ano fez uma péssima campanha no Sul-Americano e não conseguiu se classificar ao Mundial da categoria. Como parte de seu começo de trabalho, anunciou nesta sexta-feira a sua primeira convocação com 27 jogadores para o time sub-18, formada apenas por atletas nascidos em 2001.

Esta convocação faz parte do projeto anunciado pelo novo presidente da CBF, Rogério Caboclo, no dia de sua posse, bem como pelo coordenador das categorias de base da seleção brasileira, o ex-lateral-esquerdo Branco. A partir de agora, as categorias terão convocações segmentadas por idade, com o objetivo de dar experiência para um número maior de atletas.

A seleção brasileira sub-18 fará um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópoilis (RJ), de uma semana. Os jogadores se apresentarão no dia 4 de maio e ficarão no centro de treinamentos da CBF até o dia 10.

Confira a convocação da seleção brasileira sub-18:

Goleiros - Lucão (Vasco), Yuri (Vitória) e Rafael (Coritiba)

Defensores - Morato (São Paulo), Kaique (Santos), Lucas Fasson (São Paulo), Luan (Fluminense), Khellven (Athletico-PR), Luis Gustavo (Flamengo), Nathan (Vasco), Ramon (Flamengo) e Wellington (São Paulo)

Meias - Jadson (Cruzeiro), Maykon Douglas (Vitória), Fernando (Grêmio), André (Fluminense), Ed Carlos (São Paulo), Lucas Lourenço (Santos) e Dudu (Internacional)

Atacantes - Guilherme Azevedo (Grêmio), Igor Sapão (Coritiba), Marcos Paulo (Fluminense), Yuri Alberto (Santos), Thiaguinho (Náutico), Gabriel Martinelli (Ituano), Reinaldo (Criciúma) e João Pedro (Fluminense)