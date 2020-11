Ex-técnico do Vasco, Ramon Menezes acerta com o CRB para substituir Marcelo Cabo

A diretoria do CRB não perdeu tempo e já definiu quem será o substituto de Marcelo Cabo, que deixou o clube após receber uma proposta do Atlético-GO. Ramon Menezes, ex-Vasco, é o novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B.

As partes já vinham conversando desde o último sábado, quando Marcelo Cabo revelou que aceitaria a proposta do Atlético-GO. Ramon Menezes, inclusive, é aguardado em Maceió nesta segunda-feira para iniciar seus trabalhos no novo clube.

Ramon, de 48 anos, foi demitido há um mês do Vasco depois de uma sequência de resultados ruins. Em seu início de trabalho, o time cruzmaltino, hoje comandado pelo português Ricardo Sá Pinto, chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro.

No comando do time carioca, foram 16 jogos, sendo 12 no Brasileirão, e oito vitórias. Seu nome chegou a ser ventilado no Botafogo, que acertou com o argentino Ramón Díaz. Técnico da nova geração, além do Vasco, ele passou por Tombense, Guarani-MG, Anápolis e Joinville.

A estreia de Ramon Menezes será na sexta-feira, contra o Oeste, às 19h15, na Arena Barueri, em Barueri, pela 21ª rodada. O CRB é o décimo colocado da Série B do Brasileiro, com 26 pontos.