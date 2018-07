Ex-time de Pelé prepara festa para despedidas de Raúl e Marcos Senna em final O New York Cosmos, time pelo qual Pelé se aposentou como jogador profissional, está preparando uma festa para a partida contra o Ottawa Fury FC, domingo, no Estádio da Hofstra University, nos arredores de Nova York. A partida, que vai decidir a North American Soccer League (NASL), também vai marcar a despedida oficial do atacante Raúl e do volante Marcos Senna. O estádio, entretanto, tem capacidade para não mais que 12 mil pessoas.