Ex-treinador do Corinthians pode ser preso na Argentina

Ignacio Vilarroel, diretor do River Plate, quer que a justiça defina se Daniel Passarella é culpado pelas fraudes da última administração do clube argentino. O ex-treinador do Corinthians dirigiu a equipe entre 2009 e 2013, período em que o clube do Monumental de Nuñez amargou a pior fase da sua história, com o rebaixamento para a divisão de acesso do país.

Em entrevista ao diário Clarín, Vilarroel afirmou que é possível que Passarella seja preso ainda neste ano. "Em breve, teremos novas provas e novos depoimentos de jogadores e funcionários do River Plate. A denúncia é exclusivamente contra ele", declarou o dirigente do clube.

Em defesa do ex-jogador da seleção argentina, o advogado Vazquez Marcelo Aguiar garante que não há evidências contra Daniel Passarella, que comandou o Corinthians na temporada de 2005. Aguiar nega suposta falsificação de autenticações de 26 cheques que foram entregues para 11 jogadores e que teriam sido retirados e recolhidos por terceiros durante a gestão de Passarella no River.

Caso seja considerado culpado, Daniel Passarella pode pegar entre dois meses e seis anos de prisão em seu país. Passarella é um dos principais jogadores da história da seleção argentina. Jogou com Maradona e participou do time campeão, como capitão, da Copa do Mundo em 1978.