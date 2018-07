Ex-Vasco, Bernardo é contratado por time da Coreia do Sul

Fora dos planos do Vasco, clube com quem tinha contrato até o final deste ano, o meia Bernardo definiu o seu destino para 2016. Nesta quarta-feira, o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, anunciou a contratação do jogador, que nunca atuou em um time de fora do Brasil.

Bernardo chegou ao Vasco em 2011, oscilando boas e más atuações nesse período, além de ter registrado vários problemas disciplinares. Até por isso, foi emprestado algumas vezes pelo clube carioca desde então, com passagens por Santos e Palmeiras.

O último empréstimo de Bernardo foi ao Ceará, no segundo semestre deste ano, após ser afastado do elenco vascaíno. Mas o meia esteve longe de brilhar com a camisa do clube cearense. Agora, com o fim do seu contrato com o Vasco, ele acertou a sua transferência para o Ulsan Hyundai.

O novo reforço do clube sul-coreano iniciou a sua carreira no Cruzeiro e também atuou pelo Goiás antes de se transferir. Agora Bernardo terá a sua primeira experiência internacional, defendendo o Ulsan Hyundai, que foi campeão asiático em 2012. Neste ano, o clube ficou apenas na sétima posição no Campeonato Sul-Coreano.