Ex-Vasco, meia Jean Patrick é aguardado para assinar com a Ponte Preta

Enquanto se prepara para enfrentar o Santos na Vila Belmiro, no sábado, a Ponte Preta trabalha nos bastidores para acertar a contratação do meia Jean Patrick visando a sequência do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador do Luverdense é aguardado em Campinas para realizar os exames médicos e assinar contrato.

A Ponte Preta admitiu o interesse sobre o jogador, mas pregou cautela ao falar do acerto. No entanto, Thiago Galhardo, jogador que inclusive já passou pelo time campineiro, revelou nas redes sociais o destino de Jean Patrick. O meia postou uma foto com o companheiro de clube com a legenda "Boa sorte no Brasil", ao lado de um macaquinho, mascote da Ponte.

Jean Patrick, que estava no Albirex Niigata, do Japão, chega para ocupar a vaga de Ravanelli, vendido ao Terek Grozny, da Rússia, por cerca de R$ 3 milhões.

Com 24 anos, Jean Patrick tem passagens por times como Grêmio, Rondonópolis, Mixto, Luverdense, Vasco, Rio Claro, além do Albirex. Ele se destacou no time de Passo das Emas e foi um dos artilheiros do clube na Série B de 2016, com seis gols.

Após o acerto com o meia, a Ponte Preta concentra as forças na busca por um camisa 9, considerado prioridade pela diretoria. A expectativa é que o dinheiro de Ravanelli seja usado na contratação de um atacante.