Ex-Vasco, Rafael Silva é apresentado no Guarani, mas só estreia no final de junho

Depois de ser anunciado oficialmente na última terça-feira como reforço do Guarani, Rafael Silva foi apresentado nesta quarta. O atacante vem por empréstimo junto ao Cruzeiro como uma das principais contratações do clube para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, mas só vai ter condição legal de jogo no final de junho.

Rafael Silva estava emprestado pelo time mineiro ao Hatta Club, dos Emirados Árabes Unidos. Ele só pode ser inscrito apenas a partir do dia 20 de junho, quando abre a janela de transferência do mercado internacional. O atacante quer aproveitar este período para entrar em forma física e técnica e "estrear com tudo".

Revelado pero Noroeste, Rafael Silva ganhou projeção nacional em 2014, depois de conquistar o Campeonato Paulista pelo Ituano. Depois disso se transferiu para o Vasco, onde conquistou o título carioca de 2015, com direito a gol na final diante do Flamengo. No ano seguinte, foi para o Cruzeiro, mas não teve espaço e se transferiu por empréstimo ao Figueirense, antes de acertar com o Hatta Club.

À parte do novo reforço, a comissão técnica já começa a preparar o time para a quarta rodada da Série B. Agora mais tranquilo após a vitória sobre o Figueirense por 2 a 0, na abertura da terceira rodada. Com seis pontos, o Guarani agora mira as suas forças em cima do Vila Nova, adversário no dia 3 de junho, um sábado, em Goiânia.