Ex-Vasco exalta chegada ao Flamengo: 'É uma honra'

Rafael Vaz foi confirmado nesta quarta-feira como novo reforço do Flamengo para o Campeonato Brasileiro. O zagueiro realizou um caminho pouco comum e trocou o Vasco por seu maior rival. Apresentado oficialmente, ele não se furtou a elogiar o novo clube e celebrou a troca: "É uma honra vestir esta camisa".

"Vestir a camisa do Flamengo é uma honra. É um grande prazer. Todo jogador sonha em atuar em um grande clube como esse. Fico feliz de saber que a torcida está me acolhendo. Vou fazer meu máximo para proporcionar muitas alegrias a eles. Além disso, estou bem instalado no Rio, tenho uma filha pequena", declarou.

No Vasco desde 2013, Rafael Vaz viveu altos e baixos, chegou a ficar encostado por um longo período, porém, vinha se destacando em 2016. Não tanto por suas qualidades defensivas, mas muito mais pela rara qualidade na finalização para um zagueiro. Ele chegou a marcar gols importantes pelo clube cruzmaltino e se firmou como uma espécie de "talismã", mas no Flamengo espera que sua capacidade como defensor seja mais destacada.

"Estou chegando aqui para ajudar no setor defensivo e é isso que vou procurar fazer. Se tiver oportunidades para marcar, também será importante, mas minha função principal é evitar que o time leve gols", comentou.

Rafael Vaz não vinha atuando, mas deve acelerar sua estreia pelo Flamengo. O time rubro-negro já não conta com Wallace, negociado com o Grêmio, Juan, lesionado, e ainda perdeu César Martins, expulso no domingo diante do Palmeiras. Com isso, o novo reforço deve formar dupla com o jovem Léo Duarte contra o Figueirense, domingo, em Florianópolis.

"Preciso readquirir ritmo de jogo, até porque não vinha atuando em partidas oficiais, mas vou continuar trabalhando. Posso ainda não estar 100% fisicamente, mas logo vou chegar lá. Independentemente de estar no time titular ou no reserva, tenho que trabalhar para estar preparado sempre. Se o professor achar que eu devo atuar no domingo, mentalmente estarei pronto", garantiu.