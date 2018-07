Ex-vice do Corinthians, Luis Paulo Rosenberg é contratado pela Lusa

O presidente em exercício da Portuguesa, Jorge Manuel Marques Gonçalves, prometeu mudanças no futebol do clube após a queda no Campeonato Paulista. E nesta semana muitas novidades aconteceram no Canindé. A última delas é a chegada do ex-vice-presidente do Corinthians Luis Paulo Rosenberg como consultor da diretoria lusitana.

Economista de formação, Rosenberg ficou conhecido no meio do futebol ao fazer parte da diretoria do Corinthians capitaneada por Andrés Sanchez, que iniciou a reconstrução do clube a partir de 2008. Assim como ocorrera no time corintiano, que caiu no Brasileiro de 2007, Rosenberg chega à Lusa após o rebaixamento no Paulistão.

Um dos pontos ainda não esclarecidos pelo presidente Jorge Gonçalves é sobre qual será a fonte de recursos para bancar a consultoria de Rosenberg. "Isso é algo que ainda vamos resolver. Só esperamos que ele tenha o mesmo sucesso do Corinthians, e devolva a Lusa ao lugar que ela merece", declarou o dirigente.

Esta é a terceira novidade que a Portuguesa anuncia para a diretoria nesta semana. Na terça-feira, o clube do Canindé já havia acertado com Luiz Simplício, ex-jogador com passagem pela Lusa nos anos 90, como novo gerente de futebol. Outro contratado foi o executivo de futebol José Reis, que trabalhou com Simplício no Mogi Mirim.

Agora, a expectativa é de que os novos dirigentes comecem os trabalhos para a busca de um novo treinador. Após demitir Aílton Silva na reta final do Paulistão, o time do Canindé encerrou a competição com o técnico do Sub-20 Zé Augusto. Hoje, os mais cotados para assumir o cargo são Geraldo Delamore, ex-Juventude, e Fahel Júnior, ex-Rio Branco-SP.

Antes da estreia na Série C, contra o Londrina, no interior paranaense, a Lusa ainda tem compromisso pela Copa do Brasil. Após eliminar o Santos-AP, o time encara o vencedor do confronto entre Ituano e Joinville.