Ex-volante de São Paulo, Palmeiras e Santos, Wesley é contratado pelo Avaí

O Avaí confirmou mais uma contratação para a próxima temporada. A bola da vez é Wesley, volante experiente e com alta rotatividade no futebol brasileiro. O contrato firmado com o clube de Florianópolis é válido por um ano.

Além do atleta de 32 anos, a diretoria do Avaí já havia oficializado as chegadas dos zagueiros Airton e Rafael Pereira, do lateral-direito Arnaldo, do volante Bruno Silva e dos atacantes Rildo, Alemão, Gustavo Poffo.

Wesley foi revelado pelo Santos, ainda em 2010, na geração de Neymar, Paulo Henrique Ganso e companhia na conquista inédita da Copa do Brasil. Além do clube da Baixada Santista, o volante tem passagens por Criciúma, América-MG, Sport, São Paulo, Palmeiras, Werder Bremen (Alemanha) e Athletico-PR.

Em processo de reformulação do elenco, após rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Avaí ainda está de férias e estreará no Campeonato Catarinense na semana de 22 de janeiro contra a Chapecoense, também rebaixada no Brasileirão. Antes, no dia 18, o time entrará em campo pela primeira vez na temporada. O adversário é o Brusque, pela Recopa Catarinense.