'Ex-volante' Edenílson vira titular da lateral-direita SÃO PAULO - Tite estava tentando transformar Edenílson no reserva de Ralf porque não há no elenco um substituto para o “cão de guarda” do treinador. Mas Edenílson acabou virando um lateral-direito, mesmo existindo no elenco dois jogadores da posição, e nesta quarta-feira, contra o Cruz Azul, fará seu quarto jogo como titular no setor.