Ex-zagueiro da Inglaterra, técnico do sub-23 do Tottenham morre aos 44 anos

Ugo Ehiogu, ex-zagueiro com passagem pela seleção da Inglaterra e que comandava o time sub-23 do Tottenham, morreu nesta sexta-feira, após sofrer uma parada cardíaca. Ele tinha 44 anos. O clube inglês anunciou a morte de Ehiogu um dia depois de ele ser levado para um hospital após ter um colapso no centro de treinamento do Tottenham.

"As palavras não podem expressar o choque e a tristeza que todos sentimos no clube", disse John McDermott, chefe de treinamento e desenvolvimento de jogadores do Tottenham. "A imensa presença de Ugo será insubstituível".

O Tottenham disse que Ehiogu, que fazia parte da comissão técnica desde 2014, recebeu tratamento imediato após o colapso na tarde de quinta-feira. Médicos de três hospitais participaram do atendimento.

Ehiogu jogou por Aston Villa e Middlesbrough, tendo disputado 355 partidas do Campeonato Inglês. Ele foi convocado quatro vezes para a seleção da Inglaterra, tendo marcado um gol contra a Espanha.

"Estamos devastados ao ouvir a notícia de que Ugo Ehiogu faleceu", disse a Associação de Futebol da Inglaterra em um comunicado. "Nossos pensamentos e sentimentos estão com todos os que tiveram a sorte de conhecê-lo". O atual treinador seleção da Inglaterra, Gareth Southgate, jogou ao lado de Ehiogu na defesa do Aston Villa.

Ehiogu começou a sua carreira como jogador no West Bromwich Albion antes de se juntar ao Aston Villa em 1991. Ele jogou mais de 300 partidas pelo clube, incluindo a final da Copa da Inglaterra de 2000 contra o Chelsea.

Ele se juntou ao Middlesbrough por um valor recorde para o clube então, em 2000, de 8 milhões de libras, mas as lesões o atrapalharam no time. Ehiogu também defendeu Leeds, Rangers e Sheffield United antes de se aposentar em 2009.