Ex-zagueiro do Corinthians, Anderson é o novo coordenador técnico da Portuguesa

Em uma condição financeira delicada, com um rebaixamento no Paulistão e a falha na missão de retornar à Série B, o time passa por uma reformulação. Nesta semana, a diretoria confirmou a saída de 17 jogadores do elenco. A tendência é que as categorias de base do clube ganhem bastante força em 2016.

A responsabilidade de Anderson é justamente fazer com que as jovens revelações da Lusa sejam aproveitadas com sucesso no time principal do técnico Estevam Soares. Sua função será integrar as categorias inferiores ao elenco profissional. O ex-jogador já iniciou os trabalhos no Canindé.