Ex-zagueiro do Corinthians quer levar equipe turca a Liga Europa

Marcus Vinícius trocou o Corinthians pelo futebol turco há cinco anos. Aos 27, recorda duas lembranças do clube em que se formou como jogador profissional. Uma boa, outra má.

Ele esteve no grupo campeão brasileiro de 2005, quando iniciava sua carreira como jogador. Mas ele não esquece a noite em que o time 'galáctico' liderado por Tevez sucumbiu para o River Plate no Pacaembu, numa noite trágica para o futebol brasileiro.

"Sai antes do rebaixamento (em 2007) e nunca imaginei que um dia o Corinthians cairia para a Segunda Divisão", afirmou ele, em entrevista ao estadão.com.br, por telefone, da Turquia.

Marcus Vinícius defende o Istanbul BB, clube médio da capital turca que tenta fazer frente aos grandes Galatasaray e Fenerbahce. Titular do time ele está prestes a completar cem jogos pela equipe, que tenta ficar entre os oito melhores da Liga para disputar um playoff que pode levar o Istanbul a sua primeira Liga Europa. Abaixo trechos da entrevista:

Quando se fala de futebol turco, os times que mais brigam por títulos são os rivais Galatasaray e Fenerbahce, além do Besiktas, todos eles são capital Istambul. Já você atua num outro time da capital, o Istanbul BB. Em qual patamar seu clube?

O Istambul é um clube médio que vem logo atrás das grandes equipes e está sempre entre os seis primeiros colocados. Não temos tanta torcida quanto os clubes mais tradicionais, mas estamos tentando subir de patamar. Já temos condições de fazer uma boa campanha e brigar por algo a mais.

Mas é possível fazer frente aos demais rivais?

Sim, ganhamos do Fenerbahce no segundo turno da Liga Turca. No primeiro, empatamos com o Besiktas. Sempre dá um jogo disputado. Estamos brigando pela oitava posição (é o nono colocado) porque houve algumas mudanças na fórmula do campeonato em razão do escândalo de manipulação de resultados.

O que mudou?

Os pontos corridos continuam, mas há também os playoffs. Os quatro primeiros brigam pelo título e Liga dos Campeões, e do quinto ao oitavo pela Liga Europa (antiga Uefa). É o primeiro ano com esse sistema de disputa.

O Istambul tem condição de disputar a Liga Europa?

Nos dois últimos anos ficamos a duas posições. Chegamos bem perto. O time vem crescendo e está muito bem, queremos muito disputar Liga Europa.

Você está prestes a completar cem jogos e está há cinco anos ano clube. Nunca pensou em sair? Já teve propostas?

Logo depois que cheguei tive duas propostas. Uma do Anderlecht, da Bélgica. Também conversei com Fenerbahce e um interesse mais forte do Trabzonspor, mas é um time de outra cidade e eu preferi ficar em Istambul. É uma cidade boa, parecida com São Paulo, tudo 24 horas e não queria sair daqui.

Por que você saiu tão cedo do Brasil? O lado financeiro pesou?

Na época não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa. Tinha condição de renovar meu contrato com o Corinthians, talvez ser emprestado. Mas aí vem essa coisa de ir para a Europa, e claro, o dinheiro pesou. Faltou um pouco de paciência, mas vendo as coisas hoje acho foi bom.

Sentiu dificuldades de adaptação?

No começo, sim. Saí jovem do Brasil e cheguei num país de cultura totalmente diferente, muçulmano, No dia a dia foi complicado. A maior dificuldade foi claro o idioma, a língua muito difícil. Hoje me viro bem, mas ainda ando com intérprete.

Qual sua melhor lembrança do Corinthians?

Sem dúvida, o título Brasileiro de 2005, apesar de não ter jogado muito foi muito marcante. E claro um gol que eu fiz contra o Palmeiras, no Campeonato Paulista. Lembro que o Coelho cobrou uma falta e eu fiz o gol de cabeça.

E a pior recordação?

A eliminação para o River Plate na Libertadores de 2006.

Por que, afinal, o Corinthians perdeu esse jogo?

Não sei, e até hoje, conversando com amigos como o Betão (ex-zagueiro do Corinthians), não dá para explicar o que aconteceu nesse jogo. Nós tínhamos um time muito bom, e contávamos com o apoio da torcida. Saímos ganhando e fomos para o intervalo com 1 a 0 a nosso favor. Mas logo no começo do segundo tempo o Coelho fez um gol contra e mudou tudo. Nosso time sofreu uma pane geral. Foi tudo muito rápido, não tem explicação, estávamos com a classificação na mão e acabamos eliminados.

No fim do jogo a torcida tentou invadir o campo. Quando vocês jogadores perceberam que os ânimos na arquibancadas estavam exaltados?

Quando eles fizeram o segundo gol, vimos que as coisas já não estavam tão bem, já não nos apoiavam daquela forma, aí veio o terceiro gol e piorou tudo...barulhos de bomba, as tentativas de invasão começaram, passaram a xingar a gente, e nossa cabeça virou um turbilhão. Os jogadores do River Plate, com medo, depois correram para os vestiários, nós também, e ficamos até umas 3h da manhã.

Essa pressão para vencer Libertadores acaba prejudicando o time?

No Corinthians já existe uma pressão maior que em outros clubes, agora na Libertadores isso aumenta bastante. Muito porque os rivais já ganharam pelo menos uma vez, então ficam todos obcecados, jogadores, torcida e dirigentes. Mas pelo que acompanho, mesmo estando longe, é que o clube está mais organizado, time está muito bem com o Tite, acho que é um dos favoritos para vencer a competição.