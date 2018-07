Ex-zagueiro Hierro volta a ocupar cargo de diretor na federação espanhola

O ex-jogador Fernando Hierro retomou nesta quinta-feira o cargo de diretor de esportes na Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). O ídolo do Real Madrid chegou a exercer a função entre 2007 e 2011, período de maiores conquistas da seleção de futebol do país, com o título da Eurocopa, em 2008, e da Copa do Mundo, em 2010.

+ Villarreal vence e garante classificação antecipada na Liga Europa

O cargo estava vago desse que ele deixou a entidade. Hierro tem mais de 600 jogos com a camisa do Real Madrid. Atuou na equipe por 14 anos (1989 a 2003) e faturou cinco taças do Campeonato Espanhol, três Ligas dos Campeões e dois Mundiais de Clubes. No entanto, ele pendurou as chuteiras no futebol inglês, com a camisa do Bolton Wanderers, em 2005.

Pela seleção espanhola, disputou quatro Copas do Mundo, de 1990 a 2002, além de duas Eurocopas (1996 e 2000). Foram 89 partidas defendendo o país e, apesar de ser zagueiro e volante, marcou 29 gols.

Logo após deixar a federação espanhola, Hierro foi gerente de futebol do Málaga. Também ocupou o cargo de assistente técnico de Carlo Ancelotti no Real Madrid até 2014. Atualmente com 49 anos, seu trabalho mais recente foi como técnico do Oviedo que disputou a segunda divisão da Espanha na última temporada.