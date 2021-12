Ex-zagueiro Kompany é alvo de insultos racistas em jogo do Campeonato Belga

Mais um caso de racismo marcou o fim de semana no futebol europeu. Pela 20ª rodada do Campeonato Belga, o Anderlecht enfrentou o Club Brugge e viu seu técnico Vincent Kompany, ex-zagueiro do Manchester City, ser alvo de insultos vindos das arquibancadas. Os xingamentos foram direcionados também a membros de sua comissão técnica e jogadores.

Após o jogo, que foi disputado na casa do Club Brugge (estádio Jan Breydel), Kompany falou sobre as ofensas racistas, explicou o ocorrido e lamentou a forma como a equipe do Anderlecht foi recebida no estádio em duelo que envolve duas das principais equipes do futebol da Bélgica.

"Deixo este jogo chateado. Ao longo da partida, a comissão técnica e eu fomos insultados. Insultos racistas que também foram dirigidos aos jogadores. O dia terminou mal. Vou me encontrar com a comissão e com as pessoas que são importantes para mim. Não devemos vivenciar o que passamos aqui", afirmou o ex-zagueiro.

Depois de tomar ciência do ocorrido, o Club Brugge prometeu identificar as pessoas que proferiram as ofensas e bani-las de acompanhar a equipe no estádio. "Na sequência dos acontecimentos, anunciamos que, juntamente com as autoridades, tomaremos as medidas necessárias para identificar os autores e impor a proibição aos estádios. Estes poucos não são representativos dos valores e padrões do nosso clube e não têm lugar no estádio Jan Breydel", publicou o clube em suas redes sociais.

RACISMO NA ALEMANHA

Também no domingo, pela 3ª divisão do Campeonato Alemão, Aaron Opoku, do VFL Osnabrück, foi chamado de 'macaco' por um torcedor que estava na arquibancada do estádio, durante o jogo com o MSV Duisburg. A partida foi interrompida após o fato. A pessoas que proferiu as ofensas foi identificada e retirada do local. O árbitro Nicolas Winter paralisou o duelo quando o placar apontava 0 a 0 e revelou que o atleta e a equipe do Osnabrück não tinham condições de voltar.