Ex-zagueiro Roque Júnior é novo comentarista de futebol da Rede Globo

Campeão do mundo com a seleção brasileira na Copa de 2002, o ex-zagueiro Roque Júnior é o novo comentarista do Grupo Globo. Após atuar também como técnico e dirigente de equipes, ele agora vai participar de transmissões de jogos e de programas esportivos de debate. A emissora anunciou a contratação do ex-defensor nesta quinta-feira.

"O futebol tem vários atores, e a imprensa é um deles. Já tive experiência como jogador, treinador e diretor. Encaro como mais uma experiência dentro do futebol. Vai ser proveitoso e me trazer ainda mais conhecimento dentro dessa área que eu gosto tanto e sempre me dediquei. Estou feliz e tenho certeza que vai me trazer coisas boas", disse Roque Júnior, que tem 44 anos.

Aposentado da carreira de jogador desde 2010, Roque Junior teve grande destaque no futebol brasileiro na Copa de 2002 e com a camisa do Palmeiras. Campeão da Libertadores de 1999 pelo clube, o zagueiro teve como outro título de destaque a conquista da Liga dos Campeões de 2003, pelo Milan. Na carreira ele também defendeu o Siena, Leeds, Bayer Leverkusen, Duisburg e o Al-Rayyan, do Catar.

Roque se diz ansioso para estrear no novo papel. "É uma função diferente, mas não deixa de ser no meio do futebol. Agrega muito à minha carreira, como pessoa e profissional. Já tive algumas participações como comentarista no rádio, fiz algumas partidas da Copa do Mundo. É uma situação nova, mas me sinto preparado. O importante na vida é sempre seguir aprendendo. E essa é mais uma forma de aprendizado na minha carreira", explicou.