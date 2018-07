Exaltado como 'melhor do mundo' por Marcelo, Ronaldo deve jogar 90min em estreia

Na véspera da estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, contra o Sporting, no Santiago Bernabéu, o lateral-direito Marcelo deu entrevista coletiva ao lado do técnico Zinedine Zidane nesta terça-feira e não se esquivou de comentar uma recente entrevista dada por Xavi Hernández, ex-Barcelona, que disse que Cristiano Ronaldo não poderia ser comparado com Lionel Messi porque, na sua opinião, o argentino "provavelmente seja o melhor jogador da história".

O brasileiro deixou claro que não compartilha com a opinião do ex-meio-campista do Barça ao dizer que, "sem dúvida", o astro português é o melhor jogador do mundo. "Sempre as pessoas querem falar de Cristiano, mas eu o vejo trabalhar todos os dias e para mim, e para muita gente, é o melhor do mundo", afirmou o lateral.

Em seguida, o jogador ressaltou que é preciso valorizar os feitos que o atacante vem conquistando ao longo de sua carreira. "Ainda que muitos tentem tirar este mérito de Cristiano, já ganhou três Bolas de Ouro, faz muito pelo time e por sua idade vai fazer muito mais. É um grandíssimo companheiro e para mim é, sem dúvida, o melhor do mundo", completou.

Cristiano Ronaldo, por sinal, voltou a atuar no último sábado após ter ficado um período afastado dos gramados por causa da lesão no joelho que sofreu na final da última Eurocopa, em 10 de julho, na França, onde a seleção portuguesa derrotou os donos da casa por 1 a 0 para ficar com o inédito título continental. E o atacante já retornou com um gol na vitória por 5 a 2 sobre o Osasuna, no Santiago Bernabéu, mas acabou deixando o campo aos 20 minutos do segundo tempo.

Sem ritmo de jogo, o astro acabou sendo substituído por Karim Benzema. Ele não reclamou de dores, mas usou gelo no joelho esquerdo logo após se sentar no banco de reservas. Nesta terça-feira, porém, Zidane afirmou que já vê o jogador preparado para atuar os 90 minutos do confronto com o Sporting, embora tenha evitado garantir a presença do mesmo em campo durante toda a partida.

"Cristiano está pronto para jogar e isso é bom, logo veremos o tempo que irá jogar, mas a ideia é que jogue os 90 minutos. Mas durante um jogo pode acontecer sempre de tudo", afirmou o treinador, para depois lembrar que é preciso ter precaução pelo longo período de afastamento do atleta dos gramados.

"Sempre estou pensando nos sessenta dias em que esteve fora e isso para um jogador é muito porque a competição que começamos a disputar amanhã é muito forte. Ele está preparado, veremos pouco a pouco a sua condição. Falo com Cristiano de outras coisas, não dos minutos que vai jogar, porque, se eu lhe perguntar, ele quer jogar sempre os 90 minutos", completou Zidane.