Exaltado no Real, Cristiano Ronaldo exibe Bola de Ouro

MADRI - Um dia depois de se emocionar ao ser eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo de 2013, em Zurique, Cristiano Ronaldo posou para fotos com o troféu Bola de Ouro no Real Madrid, nesta terça-feira, ao lado de seus companheiros de time e de toda comissão técnica do clube.

O astro português exibiu o objeto antes de iniciar o último treino de preparação do time para o confronto desta quarta-feira, diante do Osasuna, pelas oitavas de final da Copa do Rei, fora de casa.

Após a atividade, o técnico Carlo Ancelotti exaltou o atacante, em entrevista coletiva, na qual destacou a importância que essa premiação tem para o atleta e para o Real. "É um bom dia porque demos os parabéns a Cristiano Ronaldo por um prêmio merecido. O mundo madridista está feliz e ele também porque trabalhou muito para isso. A Bola de Ouro foi este ano para ele uma grande motivação, como também será para o próximo (2014)", ressaltou o treinador.

O comandante também destacou que o recebimento da Bola de Ouro traz ainda "mais responsabilidade" para o português, que também teve a sua postura no Real elogiada pelo treinador. "Não me surpreendi com sua qualidade e capacidade para marcar gols, mas sim um pouco com sua personalidade e seu sacrifício dentro e fora de campo. É um exemplo para os jovens", completou.

Na última segunda-feira, Cristiano Ronaldo se emocionou ao receber a Bola de Ouro. "Não há palavras para descrever este momento. Me sinto muito feliz e agradeço a todos os meus companheiros de Real Madrid, ao meu presidente e à minha família. Os que me conhecem sabem o quão difícil foi chegar a este momento", disse, na cerimônia de premiação promovida pela Fifa.